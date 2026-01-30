Минфин России предложил ограничить внесение наличных через банкомат

Министерство финансов РФ предложило ограничить суммы, которые россияне могут вносить наличными на свой счет через банкоматы. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, соответствующий документ был направлен на согласование в ЦБ и Росфинмониторинг в середине января.

В соответствии с предлагаемыми поправками, банки будут позволять россиянам класть через банкоматы не более миллиона рублей в месяц.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас — в отсутствие лимитов на пополнение счетов — в безналичный оборот попадают деньги, чье происхождение не установлено. Таким образом, новая норма поможет в борьбе с отмыванием средств.

Предполагается, что закон в случае принятия вступит в силу через полгода после опубликования. За это время банки должны будут доработать свои системы с учетом новых требований.

Российские власти на фоне дефицита бюджета, вызванного войной, в последнее время активизировали меры, направленные на «обеление» экономики. В декабре президент Владимир Путин требовал «навести порядок» в сфере контроля за оборотом наличных денег.