В Запорожской области трое человек погибли в результате российского удара

В городе Вольнянск Запорожской области трое человек погибли в результате российского удара, сообщили глава областной военной администрации Иван Федоров и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Удар был нанесен беспилотниками по частному сектору в ночь на 29 января. Погибшие — 62-летний мужчина и две женщины, 26 и 50 лет. В результате удара также ранен 57-летний мужчина.

По словам Федорова, повреждены семь частных домов, один уничтожен. Вольнянск расположен примерно в 25 километрах к востоку от административного центра области — города Запорожья.