В кузбасском интернате умерли девять человек. За несколько дней до этого там произошла массовая вспышка гриппа

В психо-неврологическом интернате города Прокопьевска в Кемеровской области в январе умерли девять постояльцев, сообщили в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса.

В числе умерших — пять женщин в возрасте от 60 до 70 лет, трое мужчин (19, 42 и 68 лет) и 21-летняя девушка с ДЦП и церебральным параличом. В ведомстве уточнили, что в семи случаях причинами смерти стали «декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности», а также болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями сердечного ритма и тромбозами.

За несколько дней до этого стало известно о массовой вспышке гриппа А в интернате. На симптомы жаловались 46 человек, в больницы в итоге попали больше 50 постояльцев, писал местный портал NGS42.

По данным Минздрава Кузбасса, у двоих пациентов диагностировали внебольничную пневмонию, у 46 человек оказались положительными пробы на грипп А. После этого учреждение закрыли на карантин, а Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических правил, повлекшим массовое заболевание людей (часть 1 статьи 236 УК).

NGS42 со ссылкой на источники пишет, что людей в интернате содержали в холодных помещениях, что могло привести к ухудшению их здоровья и осложнению заболеваний.

Информацию о смерти девяти постояльцев передали в правоохранительные органы для правовой оценки, заявили в министерстве труда и соцзащиты.