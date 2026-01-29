В Китае казнили 11 членов семьи, обвиненной в управлении мошенническим скам-центром. Там были тысячи похищенных работников, которых держали в рабстве

В Китае привели в исполнение смертный приговор в отношении 11 членов семьи Мин, которых обвинили в управлении сетью мошеннических скам-центров в Мьянме, сообщает агентство «Синьхуа».

Обвиняемые были приговорены к смерти в сентябре 2025 года — после того, как их признали виновными в убийствах, незаконном лишении свободы и мошенничестве. Двое подсудимых подали апелляцию, но Верховный народный суд Китая оставил смертный приговор в силе.

Семья Мин, как пишет «Би-би-си», была одной из многих клановых группировок, контролировавших город Лауккаинг в автономном регионе Кокан на границе Мьянмы с Китаем и превративших его в игорный центр с процветающей проституцией. Глава семьи Мин Сюэчан, который ранее был депутатом парламента Мьянмы, управлял одним из самых известных мошеннических центров Лауккаинга — комплексом Crouching Tiger Villa.

Основным доходом семьи поначалу были азартные игры и проституция, а затем онлайн-мошенничество, в которое вовлекали похищенных людей. Их держали в , вынуждая работать — и убивая при попытках побега. По данным китайских СМИ, семья Мин на пике своей деятельности привлекла не менее 10 тысяч человек для совершения мошенничеств и других преступлений.

Семью Мин задержали в 2023 году этнические ополчения, взявшие Лауккаинг под контроль на фоне эскалации конфликта с военными Мьянмы — и передали Китаю, который начал борьбу со скам-центрами после жалоб родственников похищенных работников.

Глава семьи Мин Сюэчан покончил с собой под стражей еще в ноябре 2023 года после ареста. Среди казненных — его сын Мин Гопин, бывший командир пограничных сил, лояльных военной хунте в Мьянме, и внучка Мин Чжэньчжэнь.

Представитель МИД Китая подтвердил, что Пекин продолжит наращивать усилия по «искоренению зла азартных игр и мошенничества».

Читайте также

В Юго-Восточной Азии процветают скам-центры: мошенники выманивают у американцев миллиарды долларов Причем занимаются этим люди, которых похитили и держат в рабстве (попадают туда и россияне)

Читайте также

В Юго-Восточной Азии процветают скам-центры: мошенники выманивают у американцев миллиарды долларов Причем занимаются этим люди, которых похитили и держат в рабстве (попадают туда и россияне)