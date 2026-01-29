Жены российских политзаключенных потребовали от властей страны освобождения своих мужей. Текст их обращения опубликовал проект «Поддержка политзеков. Мемориал».

Мы — жены российских политических заключенных. Наши мужья отбывают огромные сроки по сфабрикованным делам за свою позицию, за несогласие с происходящим в стране. Многих из них жестоко пытали ради признательных показаний. «Мемориал» изучил уголовные дела против наших мужей и признал, что их преследуют именно по политическим мотивам.

Авторы обращения заявили, что поддерживают мирные переговоры России и Украины, а также «рады, что делегации говорят об амнистии политзаключенных». Но жены политзаключенных боятся, что для их мужей «в этом мире места не найдется». «Мир с другими странами важен, но не менее важен мир внутри страны, мир со своими согражданами», — отмечается в обращении.

По мнению жен политзаключенных, российские власти пропагандируют семейные ценности, но их «действия доказывают расхождение деклараций и реальных намерений».

Семейные ценности волнуют вас лишь в больших речах и заявлениях, а в реальности вы уничтожаете российские семьи — очаги, хранящие эти самые ценности. Но вам не удастся их уничтожить. Мы не матери, не дети, не кровные родственники. Мы — те, кто добровольно каждый день идет в огонь, кто давно должен был сломаться, но держится, потому что любовь сильнее всех тюрем. Наши дети — будущее этой страны. Наши мужья — это ее народ. А мы и есть Родина, которую вы должны были защищать… Сажая одного из нас, вы сажаете в тюрьму всю семью.

Авторы обращения призвали власти РФ освободить их мужей по формальным основаниям — в рамках амнистии и помилования или в результате обмена. По их словам, они готовы отказаться от компенсаций «за незаконное уголовное преследование и уже пережитые нами страдания». «Просто верните нам наших мужей», — призвали жены политзаключенных.

Также они объявили 29 января Днем жены политзаключенного и запустили флешмоб в соцсетях.

Сейчас в списке политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» и проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» находится 931 человек.

В этот список правозащитники включили тех, кто отбывает наказание в виде реального лишения свободы, находится под стражей или домашним арестом до вступления приговора. Среди них — 727 человек, кто лишился свободы за антивоенную позицию.

В список не включили людей, которых в России преследуют за религию. Для них активисты ведут отдельный список, в нем 466 человек.

При этом правозащитники подчеркивают, что эти списки неполные и реальное число политзаключенных больше.

Как политзаключенных преследуют даже в тюрьмах

Политзаключенные получают новые уголовные дела, уже находясь в колониях. Пока это еще «штучные» случаи — но они уже складываются в тенденцию Главное из материала «Русской службы Би-би-си»

