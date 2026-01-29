«Семейные ценности — у вас в речах, а в реальности вы уничтожаете семьи». Жены российских политзаключенных призвали Кремль освободить их мужей
Жены российских политзаключенных потребовали от властей страны освобождения своих мужей. Текст их обращения опубликовал проект «Поддержка политзеков. Мемориал».
Мы — жены российских политических заключенных. Наши мужья отбывают огромные сроки по сфабрикованным делам за свою позицию, за несогласие с происходящим в стране. Многих из них жестоко пытали ради признательных показаний. «Мемориал» изучил уголовные дела против наших мужей и признал, что их преследуют именно по политическим мотивам.
Авторы обращения заявили, что поддерживают мирные переговоры России и Украины, а также «рады, что делегации говорят об амнистии политзаключенных». Но жены политзаключенных боятся, что для их мужей «в этом мире места не найдется». «Мир с другими странами важен, но не менее важен мир внутри страны, мир со своими согражданами», — отмечается в обращении.
По мнению жен политзаключенных, российские власти пропагандируют семейные ценности, но их «действия доказывают расхождение деклараций и реальных намерений».
Семейные ценности волнуют вас лишь в больших речах и заявлениях, а в реальности вы уничтожаете российские семьи — очаги, хранящие эти самые ценности. Но вам не удастся их уничтожить. Мы не матери, не дети, не кровные родственники. Мы — те, кто добровольно каждый день идет в огонь, кто давно должен был сломаться, но держится, потому что любовь сильнее всех тюрем. Наши дети — будущее этой страны. Наши мужья — это ее народ. А мы и есть Родина, которую вы должны были защищать… Сажая одного из нас, вы сажаете в тюрьму всю семью.
Авторы обращения призвали власти РФ освободить их мужей по формальным основаниям — в рамках амнистии и помилования или в результате обмена. По их словам, они готовы отказаться от компенсаций «за незаконное уголовное преследование и уже пережитые нами страдания». «Просто верните нам наших мужей», — призвали жены политзаключенных.
Также они объявили 29 января Днем жены политзаключенного и запустили флешмоб в соцсетях.
Сейчас в списке политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» и проекта «Поддержка политзаключенных. Мемориал» находится 931 человек.
В этот список правозащитники включили тех, кто отбывает наказание в виде реального лишения свободы, находится под стражей или домашним арестом до вступления приговора. Среди них — 727 человек, кто лишился свободы за антивоенную позицию.
В список не включили людей, которых в России преследуют за религию. Для них активисты ведут отдельный список, в нем 466 человек.
При этом правозащитники подчеркивают, что эти списки неполные и реальное число политзаключенных больше.