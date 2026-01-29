Nvidia, Microsoft и Amazon собираются инвестировать в OpenAI еще 60 миллиардов долларов

Производитель процессоров Nvidia, корпорация Microsoft и Amazon ведут переговоры об инвестировании в компанию OpenAI (разработчик ChatGPT) 60 миллиардов долларов, пишет Financial Times.

По данным источников издания, Nvidia планирует вложить в OpenAI до 20 миллиардов долларов, Amazon — 10 миллиардов долларов или больше. Сопоставимую с ними сумму собирается инвестировать и Microsoft, уже владеющая 27% разработчика ChatGPT.

Всего в рамках нового раунда финансирования, пишет FT, OpenAI рассчитывает привлечь около 100 миллиардов долларов. Переговоры, в частности, ведутся с суверенными инвесторами, включая Инвестиционное управление Абу-Даби и фонд MGX из Объединенных Арабских Эмиратов, а также с японской SoftBank Group, которая собирается вложить 30 миллиардов долларов.

Новый раунд финансирования, пишет FT, необходим OpenAI для расширения, которое, в частности, требует строительства новых дата-центров.

