ФБК обнаружил у министра строительства и ЖКХ России вторую семью и недвижимость на 1,8 миллиарда рублей

У министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина есть две семьи, на которые записана недвижимость в Москве и Казани общей стоимостью в 1,8 миллиарда рублей, утверждается в расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

Официально министр более 40 лет состоит в браке с Гузалией Файзуллиной, однако параллельно у него есть семья с Надеждой Трубилиной, от которой у него двое несовершеннолетних сыновей, выяснили в ФБК. Этих детей Файзуллин долгое время не указывал в своих декларациях, несмотря на официально оформленное отцовство (в расследовании показаны свидетельства о рождении сыновей).

На Надежду Трубилину оформлены четыре квартиры в Казани общей стоимостью 150 миллионов рублей. Кроме того, ей принадлежат дом в подмосковном поселке Agalarov Estate (площадь не менее 1000 квадратных метров, ориентировочная стоимость около 200 миллионов рублей) и четыре квартиры в клубном доме Sydney Prime на набережной Москвы-реки общей площадью 400 квадратных метров.

Все четыре квартиры были приобретены за 196 миллионов рублей, хотя их рыночная стоимость составляет 385 миллионов рублей. Авторы расследования делают вывод, что продажа квартир в два раза дешевле рынка стала скрытой формой взятки министру строительства от застройщиков.

Самостоятельно Трубилина вряд ли смогла бы позволить себе покупку такой недвижимости — она трудоустроена в холдинге С8 с зарплатой около 350 тысяч рублей в месяц, говорится в расследовании. При этом на нее также оформлены четыре строительные компании в Татарстане с совокупным балансом в 12 миллиардов рублей.

Взрослые дети министра от Гузалии Файзуллиной тоже владеют дорогой недвижимостью. Дочь Лилия работает в госструктурах Татарстана, у нее две квартиры и две дачи в Казани, а также квартира в Дубае. Сын Алик работал в Минстрое РФ, у него две квартиры в Москве и дом на Рублевке общей стоимостью более 450 миллионов рублей.

