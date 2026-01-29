Евросоюз ввел санкции против Екатерины Андреевой, Павла Зарубина и рэпера Ромы Жигана

Власти Евросоюза ввели санкции против российских пропагандистов Екатерины Андреевой и Павла Зарубина, сообщается в официальном журнале ЕС.

Также под санкции попали телеведущая Мария Ситтель, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, артист балета Сергей Полунин и рэпер Рома Жиган (настоящая фамилия — Чумаков).

В публикации отмечается, что новые фигуранты санкционного списка несут ответственность за политику России по подрыву демократии и извлекают из действий российской власти личную выгоду.