Жену бывшего президента Южной Кореи приговорили к году и восьми месяцам тюрьмы. Ее обвинили в получении дорогих подарков

Центральный окружной суд Сеула приговорил жену бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля Ким Гон Хи к году и восьми месяцам, передает Yonhap.

Ее признали виновной в получении дорогих подарков от представителей религиозной организации «Церковь Объединения».

При этом суд оправдал Ким Гон Хи по другим обвинениям — в причастности к махинациям с ценами на акции и в нарушении закона о политических фондах.

Команда специального прокурора запрашивала для жены бывшего президента Южной Кореи 15 лет тюремного срока.

Ким Гон Хи арестовали в августе 2025 года. Ее обвиняли в частности в том, что она приняла в подарок сумку Dior стоимостью 2200 долларов. В администрации президента подтвердили, что Ким Гон Хи получила сумку в подарок, но добавили, что вещь «используется и хранится как собственность правительства». Кроме того, Ким Гон Хи обвиняли в сговоре с бывшим главой Deutsch Motors, дилера BMW в Южной Корее, с целью манипулирования ценой акций компании и получения незаконной прибыли.

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель, как и его жена, тоже находится под арестом — после того, как 3 декабря 2024 года он ввел в стране военное положение, заявив, что это необходимо, чтобы защитить страну «от угрозы северокорейских коммунистических сил». Спустя несколько часов военное положение было отменено, а президента обвинили в подстрекательстве к мятежу, злоупотреблении властью, пособничестве врагу — и еще по ряду статей. Суды по его делу еще идут, по одному из обвинений ему запросили смертную казнь.

