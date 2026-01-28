В США задержали двух россиянок, которые заехали на территорию военной базы. Они ожидают депортации

В штате Калифорния задержаны две россиянки, которых обвиняют в том, что они нелегально заехали на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России в США.

По данным посольства от 26 января, россиянок передали иммиграционно-таможенной службе, они находятся в местном депортационном центре и ожидают репатриации. Других подробностей посольство не приводит.

В тот же день о задержании двух россиянок в Калифорнии написал телеграм-канал Shot. По его информации, речь идет об уроженках Самары Кристине и Наташе (их фамилии не уточняются), которые путешествовали по стране на машине и заехали на базу по ошибке — их туда привел навигатор, когда они искали ближайший «Макдоналдс».

Живущие в США россияне рассказали телеграм-каналу, что туристы периодически действительно попадают туда по ошибке из-за особенностей расположения: пропускной пункт находится дальше, чем въезд на базу