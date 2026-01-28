В Красноярском крае осудили двух родительниц, которые на школьном собрании высказались против отправки собранных на ярмарке денег российским военным

Нижнеингашский районный суд Красноярского края назначил штрафы по 15 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) двум жительницам региона, которые высказались против отправки собранных на школьной ярмарке денег на «СВО».

На решения суда в отношении Татьяны Зиннатулиной и Юлии Клушиной, вынесенные 15 и 16 января, обратило внимание издание «7×7». В постановлении по Юлии Клушиной говорится, что 24 октября 2025 года в школе поселка Тинской проходило родительское собрание, где обсуждалось в том числе куда направить деньги, которые собрали на школьной ярмарке.

Юлия Клушина, как утверждает суд, «негативно высказалась» об отправке этих денег участникам войны. Как следует из приведенного судом отрывка (он дается без кавычек прямой речи), Клушина сказала, что СВОшники «идут туда зарабатывать деньги, на которые потом покупают машины», а «родители школьников должны им помогать». Она также отметила, что участники войны и без того получают льготы и занимают бюджетные места в вузах. Зиннатулина ее поддержала. Суд счел эти высказывания «дискредитацией» использования российских вооруженных сил.

«7×7» пишет, что из-за спора несколько родителей покинули собрание, а один из его участников написал на Зиннатулину и Клушину донос в прокуратуру.

Татьяна Зиннатулина вину не признала, пояснив, что поддержала позицию Клушиной, которая предложила оставить деньги на нужды школы, а не отправлять их на поддержку войны. Юлия Клушина вину признала частично, уточнив, что выразила мнение о том, куда следует потратить деньги и дискредитировать никого не хотела, говорится в постановлении суда.