В Харьковской области под удар ВС РФ попал пассажирский поезд. Есть погибшие и раненые

По меньшей мере четыре человека погибли и двое получили ранения в результате удара дронов России по пассажирскому поезду в Харьковской области, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 27 января. По его словам, спасатели ищут еще четверых человек.

Один из дронов ВС РФ, как рассказал Зеленский, попал в вагон поезда, в котором находились 18 человек. Всего в поезде ехали более 200 человек.

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что поезд попал под удар в Барвенковской общине. В результате атаки загорелись вагон и электровоз.

Владимир Зеленский обвинил Россию в терроризме из-за атаки по поезду:

В любой стране удар дронов по гражданскому поезду рассматривался бы одинаково — исключительно как терроризм. Это не имело бы никаких сомнений в квалификации ни в Европе, ни в Америке, ни в арабском мире, ни в Китае, ни где-либо еще. Нет и не может быть никакой военной цели в том, чтобы уничтожить гражданских в вагоне поезда.

