В Евросоюзе впервые продали больше электромобилей, чем машин с бензиновым двигателем

Продажи электромобилей в странах ЕС в декабре 2025 года впервые превысили продажи машин с бензиновыми двигателям. Такую статистику, пишет Reuters, опубликовала Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA), объединяющая ключевых автопроизводителей Европы.

По состоянию на декабрь 2024 года, следует из данных ACEA, на гибриды приходилось 33,7% продаж, на автомобили с бензиновыми двигателями — 29,4%, а на полностью электрические автомобили — 15,9%. В декабре 2025 года доля гибридов в общем объеме продаж не изменилась (33,7%), но доля полностью электрических автомобилей в общем объеме продаж выросла до 22,6%, а доля машин с бензиновыми двигателями снизилась до 22,5%.

В целом в 2025 году в ЕС было продано более 1,88 миллиона новых электромобилей, что составляет 17,4% от всех продаж. На долю новых гибридов пришлось 34,5% продаж, всего было продано около 3,7 миллиона автомобилей. На долю машин с бензиновыми двигателями пришлось 26,6% продаж (2,8 миллиона автомобилей), еще 8,9% продаж пришлось на дизели. При этом, отмечает ACEA, продажи электромобилей и гибридов устойчиво росли, а машин с бензиновыми двигателями и дизелями снижались.

На фоне роста продаж полностью электрических автомобилей доля Tesla на европейском рынке снизилась на 20,2%, а у ее основных конкурентов в этом сегменте выросла. Так, доля Volkswagen увеличилась за год на 10,2%, а китайского автопроизводителя BYD — на 229,7%.

В целом продажи новых автомобилей в Европе выросли в 2025-м на 1,8% год к году. Темпы роста, отметили в ACEA, по-прежнему далеки от тех, которые были до пандемии COVID-19.

Продажи дизельных и бензиновых автомобилей, отмечает Reuters, снижаются в Европе несмотря на то, что в ЕС пересматривают планы отказа от машин с двигателями внутреннего сгорания. Ранее предполагалось, что продавать такие новые автомобили запретят уже в 2035 году.