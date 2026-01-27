Президент Чехии Петр Павел обвинил главу МИД в вымогательстве

Президент Чехии отставной генерал НАТО Петр Павел заявил о возможном вымогательстве со стороны министра иностранных дел страны Петра Мацинки в связи с тем, что глава государства отказался назначить на правительственный пост кандидата от партии министра.

Выступая перед журналистами 27 января, Павел заявил, что Мацинка писал текстовые сообщения его главному советнику после того, как президент отказался назначить Филипа Турека членом кабинета министров. Президент заявил, что считает переписку неприемлемой и будет добиваться юридической оценки ее характера.

Петр Павел несколько месяцев отказывался назначать Турека на пост в кабинете министров, заявляя, что у него репутация человека, который преуменьшает жестокость нацистского режима и не придает значения преступлениям на почве ненависти.

Мацинка отверг обвинения, заявив, что его комментарии не выходили за рамки политического дискурса. «Попытка повлиять на чью-то позицию в политике — это суть любых политических переговоров», — сказал он журналистам.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал обе стороны успокоиться и возобновить нормальное общение.