«Коммерсант»: Минфин предложил легализовать в России онлайн-казино

Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации в России онлайн-казино, пишет «Коммерсант» со ссылкой на два источника.

В письме, направленном Путину, Силуанов предлагает создать специального оператора для работы с онлайн-казино и принимать ставки через единый центр. Оператор онлайн-казино, по замыслу министра финансов, должен будет отчислять в бюджет не менее 30% от выручки. Для пользователей онлайн-казино глава Минфина предлагает установить возрастное ограничение — старше 21 года.

По расчетам Минфина, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 миллиардов рублей в год.

Опрошенные «Коммерсантом» участники рынка и эксперты отметили, что легализация онлайн-казино может сделать этот сегмент рынка азартных игр более прозрачным, но, по их мнению, потребует жесткого контроля, в том числе для профилактики игровой зависимости.

Онлайн-казино в России запрещены, а организовывать и проводить азартные игры в интернете могут легально лишь соответствующие организаторы в букмекерских конторах или тотализаторах, напоминает «Коммерсант». Легальную часть этого сегмента рынка азартных игр Минфин оценивает в1,7 триллиона рублей. Оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете оценивается более чем в 3 триллиона рублей. В России также можно легально играть в казино в пяти специальных игорных зонах.

С 2026 года для букмекерских контор и их клиентов изменили налогообложение. Также были приняты и другие нововведение для пополнения бюджета, в том числе повышен НДС.

Послушайте подкаст «Что случилось» о том, как власти России финансируют войну

подкасты Российские власти всеми способами собирают деньги на войну. Как еще за нее заплатят россияне? 43 минуты