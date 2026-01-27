Часы Судного дня еще идут: до глобальной катастрофы осталось 85 секунд

Стрелки часов Судного дня, которые символизируют угрозу глобальной катастрофы, перевели на четыре секунды вперед. Теперь они показывают 23:58:35.

До ядерной полуночи осталось 85 секунд. Так близко к полуночи — символу глобальной ядерной катастрофы — стрелки часов еще никогда не были.

До этого Часы Судного дня показывали 23:58:31.

Часы Судного дня — проект журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», существующий с 1947 года. Решение о передвижении стрелок (или о том, что их нужно оставить на месте) ежегодно принимается советом директоров журнала при участии экспертов и ученых.

Первоначально часы установили на 23:53. Наибольшее удаление от полуночи (23:43) зафиксировали в 1991 году, после окончания холодной войны.

