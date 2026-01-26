В центре Санкт-Петербурга с утра наблюдаются серьезные сбои в работе мобильного интернета. Как пишет «Фонтанка», на отсутствие связи жалуются абоненты всех операторов.

В администрации города подтвердили, что в течение дня в Санкт-Петербурге возможны отключения мобильного интернета, объяснив это «мерами безопасности». Подробностей там не привели.

Власти призвали жителей для доступа в интернет использовать точки бесплатного городского вайфая.

В Санкт-Петербург 26 января прибывает президент РФ Владимир Путин. В этот день он проведет встречу с королем Малайзии Султаном Ибрагимом Исмаилом в Эрмитаже, а на следующий — примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине снятия блокады Ленинграда.