В США более миллиона человек остались без электричества из-за снежного шторма

Более миллиона человек в США остались без света из-за снежного шторма, сообщают Reuters и CNN со ссылкой на данные сайта PowerOutage.us, отслеживающего отключения электроэнергии.

Затронуты в основном южные штаты. Из-за льда ветки деревьев падают на линии электропередач, и это приводит к отключениям. В Теннесси без электричества остаются более 330 тысяч потребителей, в Миссисипи — более 160 тысяч, в Луизиане — более 135 тысяч, а в Техасе — более 90 тысяч, пишет CNN.

Сильные снегопады прошли в Колорадо, Иллинойсе, Индиане, Миссури, Нью-Джерси, Нью-Йорке и Пенсильвании. Из-за снега и обледенений в воскресенье, 25 января, авиакомпании по всей стране отменили более 11 тысяч рейсов.

Из-за шторма погибли 11 человек. О смертях, связанных с погодными условиями, сообщали власти штатов Теннесси, Канзас, Нью-Йорк, Техас, Луизиана и Мичиган.