В Москве отменили премьеру спектакля «Демократия!» по пьесе Бродского в постановке Евгения Цыганова

В Москве отменили премьеру спектакля «Демократия!» по пьесе Иосифа Бродского, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на зрителей, купивших билеты и получивших письмо об отмене.

Премьера спектакля должна была пройти 28 января на парковке Europolis Ростокино в Москве с трансляцией в музее «Полторы комнаты» Иосифа Бродского в Петербурге и на площадках в разных городах.

В письме об отмене, как пишет «Осторожно, новости», организаторы сослались на технические причины. Вместо спектакля на этой же площадке пройдет мероприятие под названием «Памяти поэта. Парковка», в котором примут участие поставивший «Демократию!» актер Евгений Цыганов, режиссер, сценарист и актер Дмитрий Высоцкий, режиссер Илья Рубинштейн и другие.

«Осторожно, новости» утверждают, что спектакль был отменен после доноса провластных телеграм-каналов. В середине января в канале «Закулиска» появился пост, в котором автор опубликовал скриншот новости о премьере «Демократии!» и сравнил премьеру с эпизодом из фильма «Собачье сердце», «когда группка людей во главе с Швондером поет при свечах „Суровые годы уходят…“». Главный куратор музея Бродского Марина Лошак в этом посте была названа «либеральным недобитышем», а участвующая в спектакле актриса Мария Шалаева — «релоканткой-таксисткой».