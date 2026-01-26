Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) оштрафовало Банк Шотландии за нарушение санкционных ограничений против России.

По данным OFSI, в феврале 2023 года банк обработал 24 платежа на общую сумму около 77 тысяч фунтов стерлингов для клиента, который находился под санкциями Великобритании. Его имя не уточняется.

В банке пояснили, что не заметили, что клиент находится в черных списках, так как у него было британское гражданство, а транслитерация фамилии в паспорте не совпадала с транслитерацией из санкционного списка.

Штраф составил 160 тысяч фунтов стерлингов при максимально возможном размере в один миллион фунтов. Регулятор принял в расчет, что банк сам сообщил о нарушении.

Великобритания по состоянию на середину января ввела санкции в отношении 1733 российских физических лиц из-за войны РФ с Украиной. Также в черные списки внесены 382 компании.