Скалолаз Алекс Хоннольд поднялся без страховки на самый высокий небоскреб Тайваня (более 500 метров). Восхождение транслировалось в прямом эфире

Американский скалолаз Алекс Хоннольд поднялся на самый высокий небоскреб Тайваня, Тайбэй 101, без страховки и специального снаряжения.

Восхождение заняло у Хоннольда около полутора часов. Когда он достиг вершины, толпа, собравшаяся внизу, приветствовала его аплодисментами. Подъем Хоннольда на Тайбэй 101 транслировал в прямом эфире Netflix.

Ann Wang / Reuters / Scanpix / LETA

Высота небоскреба составляет 509 метров. Он насчитывает 101 этаж, а его самая сложная часть — это 64 этажа средней секции, так называемые «бамбуковые короба», которые определяют характерный облик здания. Эта часть поделена на восемь сегментов, каждый из которых состоит из восьми этажей отвесного подъема с нависающими стенами, которые заканчиваются балконами.

Во время восхождения Хоннольд поднялся по одному из углов небоскреба, используя небольшие L-образные выступы в качестве опор для ног, пишет Associated Press. Периодически ему приходилось обходить выступающие декоративные элементы небоскреба, подтягиваясь голыми руками.

Восхождение изначально было запланировано на 23 января, но его пришлось отложить на день, поскольку в Тайбэе шел дождь.

Алекс Хоннольд известен своими экстремальными восхождениями без страховки. В 2017 году он поднялся на 900-метровую горную вершину Эль-Капитан в национальном парке Йосемити в Калифорнии. По мотивам этого подъема был снят документальный фильм «Фри-соло» (Free Solo), который в 2019 году получил премию «Оскар».