Песков: методы Трампа «не совсем корреспондируются» с представлениями России о многополярном мире

Методы, которыми действует Дональд Трамп во внешней политике, «не совсем корреспондируются» с идеей России о многополярном мире, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

Песков ответил на вопрос Зарубина о притязаниях США на Гренландию. По мнению пресс-секретаря Кремля, подходы Трампа, которого он назвал «опытным политиком», базируются на принципах «сурового и беспощадного бизнеса», и он отстаивает в первую очередь интересы своей страны.

Методы, к которым он прибегает, — они не совсем корреспондируются с нашими подходами о многополярном мире. Трамп все-таки является сторонником решения «через колено» по-русски. Он говорит, что решение через силу — по-нашему это решение «нагибать через колено». И те, кто нагибаются — они будут дальше нагибаться. Главное этого не делать нам.

Владимир Путин во время своих публичных выступлений неоднократно затрагивал идею «многополярного мира». Осенью 2025 года во время своего визита в Китай он отмечал, что контуры этого мира уже сложились, но «это не значит, что должны появиться гегемоны». О «действительно справедливом многополярном мироустройстве» Путин также говорил на недавней церемонии вручения верительных грамот от послов, которая прошла 15 января в Кремле.

