Российские войска атаковали Харьков и Киев. Есть погибший и пострадавшие. Повреждены жилые дома, роддом и общежитие с переселенцами
Российские войска в ночь на 24 января атаковали беспилотниками Харьков, сообщили мэр города Игорь Терехов и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По последним данным, пострадали 19 человек.
Терехов уточнил, что атака продолжалась почти два с половиной часа. Удары пришлись по многоэтажным и частным домам, общежитию с переселенцами, пострадали больница и роддом. Под атакой оказались Индустриальный и Немышлянский районы города.
Российские беспилотники также атаковали Киев, сообщают мэр города Виталий Кличко и глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Кличко заявил, что один человек погиб, еще четверо пострадали. В Днепровском и Голосеевском районах города произошли пожары, вызванные падением обломков дронов.
Мэр Киева также сообщил, что на левом берегу украинской столицы начались перебои с тепло- и водоснабжением.