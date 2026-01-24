Российские войска атаковали Харьков и Киев. Есть погибший и пострадавшие. Повреждены жилые дома, роддом и общежитие с переселенцами

Российские войска в ночь на 24 января атаковали беспилотниками Харьков, сообщили мэр города Игорь Терехов и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По последним данным, пострадали 19 человек.

Терехов уточнил, что атака продолжалась почти два с половиной часа. Удары пришлись по многоэтажным и частным домам, общежитию с переселенцами, пострадали больница и роддом. Под атакой оказались Индустриальный и Немышлянский районы города.

Российские беспилотники также атаковали Киев, сообщают мэр города Виталий Кличко и глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Кличко заявил, что один человек погиб, еще четверо пострадали. В Днепровском и Голосеевском районах города произошли пожары, вызванные падением обломков дронов.

Мэр Киева также сообщил, что на левом берегу украинской столицы начались перебои с тепло- и водоснабжением.