В США пилоту миллиардера Леонида Михельсона дали три года тюрьмы за попытку купить частные самолеты в обход санкций

Суд в США приговорил пилота Сергея Нечаева к 41 месяцу тюрьмы за попытку контрабанды частных самолетов в РФ в обход санкций. Об этом пишет The Moscow Times.

Как установил суд, в период 2022-2023 годов Нечаев пытался вывезти из США в Россию два легкомоторных самолета Cessna общей стоимостью 170 тысяч долларов.

Из-за санкций в отношении РФ такой экспорт требовал специального разрешения министерства торговли, но Нечаев его не получил. Вместо этого он подделал документы, в которых в качестве конечных получателей были указаны компании в Турции и Армении.

Нечаева арестовали в декабре 2024 года, в ходе процесса он заключил сделку со следствием и признал вину в попытке незаконного экспорта, контрабанде и предоставлении ложных сведений в документах.

Нечаев, как указывает антикоррупционный эксперт Илья Шуманов, в России работал пилотом бизнес-авиации и неоднократно возил представителей российской элиты. В частности, он не менее 40 раз летал вместе с миллиардером Леонидом Михельсоном, а также совершал полеты с вице-премьером Александром Новаком и бывшим замминистра природных ресурсов Денисом Храмовым.