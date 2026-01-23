В Средиземном море дрейфует неуправляемый танкер «теневого флота» России
В Средиземном море у берегов Алжира дрейфует танкер «Прогресс», который относят к «теневому флоту» России, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.
Судно перевозит примерно 730 тысяч баррелей (около 100 тысяч тонн) нефти российской марки Urals, утверждает агентство. Танкер следовал вдоль побережья Северной Африки в направлении Суэцкого канала, но 21 января внезапно повернул на север и сошел с судоходных путей.
Ранним утром 22 января навигационный статус танкера изменился на «Судно, лишенное возможности управляться» (Not under command), а скорость упала примерно до одного узла. Суда в таком статусе, говорится в статье Bloomberg, не могут маневрировать и в том числе уступать дорогу другим судам.
По состоянию на 23 января танкер продолжал дрейфовать на восток. Агентство предполагает, что причина дрейфа — некая механическая неисправность.
По данным международной базы Equasis, «Прогрессом» управляет петербургская компания Legacy Marine LLC. Там не ответили на звонки и сообщения журналистов.
РБК со ссылкой на базу портала Vesselfinder пишет, что под названием «Прогресс» ходят несколько судов. Одно из них 20 января передало сигнал с судового транспондера, находясь неподалеку от северо-восточного побережья Алжира. По данным Vesselfinder, танкер 8 января вышел из Приморска Ленинградской области и должен был прибыть в Порт-Саид в Египте 28 января.
Судну 19 лет, оно находится под санкциями Европейского союза и Великобритании. С момента попадания в санкционный список его название дважды менялось, отмечает Bloomberg. Танкер недавно сменил флаг на российский, а в ноябре 2025-го был внесен в Российский морской регистр судоходства.
Западные страны тщательно следят за танкерами, которые перевозят российскую нефть в обход санкций. Всего в черные списки внесены более 600 судов. Некоторые из них задерживают страны ЕС или захватывают США.
Франция 22 января задержала в Средиземном море нефтяной танкер «Гринч», следовавший из России по схожему с «Прогрессом» маршруту.
Задержания судов власти России называли «пиратством».