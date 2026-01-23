В Средиземном море дрейфует неуправляемый танкер «теневого флота» России

В Средиземном море у берегов Алжира дрейфует танкер «Прогресс», который относят к «теневому флоту» России, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Судно перевозит примерно 730 тысяч баррелей (около 100 тысяч тонн) нефти российской марки , утверждает агентство. Танкер следовал вдоль побережья Северной Африки в направлении Суэцкого канала, но 21 января внезапно повернул на север и сошел с судоходных путей.

Ранним утром 22 января навигационный статус танкера изменился на «Судно, лишенное возможности управляться» (Not under command), а скорость упала примерно до одного узла. Суда в таком статусе, говорится в статье Bloomberg, не могут маневрировать и в том числе уступать дорогу другим судам.

По состоянию на 23 января танкер продолжал дрейфовать на восток. Агентство предполагает, что причина дрейфа — некая механическая неисправность.

По данным международной базы Equasis, «Прогрессом» управляет петербургская компания Legacy Marine LLC. Там не ответили на звонки и сообщения журналистов.

РБК со ссылкой на базу портала Vesselfinder пишет, что под названием «Прогресс» ходят несколько судов. Одно из них 20 января передало сигнал с судового транспондера, находясь неподалеку от северо-восточного побережья Алжира. По данным Vesselfinder, танкер 8 января вышел из Приморска Ленинградской области и должен был прибыть в Порт-Саид в Египте 28 января.

Судну 19 лет, оно находится под санкциями Европейского союза и Великобритании. С момента попадания в санкционный список его название дважды менялось, отмечает Bloomberg. Танкер недавно сменил флаг на российский, а в ноябре 2025-го был внесен в Российский морской регистр судоходства.

Западные страны тщательно следят за танкерами, которые перевозят российскую нефть в обход санкций. Всего в черные списки внесены более 600 судов. Некоторые из них задерживают страны ЕС или захватывают США.

Франция 22 января задержала в Средиземном море нефтяной танкер «Гринч», следовавший из России по схожему с «Прогрессом» маршруту.

Задержания судов власти России называли «пиратством».

Власти РФ обвиняют США в нарушении норм морского права после задержания танкера «теневого флота». Вашингтон считает, что эти нормы нарушало само судно Москва в любом случае едва ли решится на ответные меры

