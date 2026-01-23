В Москве задержали главу управления Федерального агентства по делам национальностей. Его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями

В Москве задержали начальника управления Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Сергея Разживина, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники. О задержании также сообщают источники RTVI и РБК.

Разживина подозревают в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) и злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК). На сайте ФАДН говорится, что Сергей Разживин возглавляет управление мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и взаимодействия с религиозными объединениями.

По версии следствия, возглавлив в сентябре 2023 года управление ФАДН по Северо-Кавказскому федеральному округу, аннексированным Крыму и Севастополю, Разживин способствовал тому, что организация в течение двух лет арендовала по завышенной стоимости помещения в Пятигорске, оформленные на близкую знакомую чиновника. Ущерб оценивается в 20 миллионов рублей. RTVI уточняет, что знакомую Разживина зовут Маргарита Эхилевич, она также задержана.

«Коммерсант» пишет, что до прихода на госслужбу Разживин занимался бизнесом. В Ивановской области его фирмы продавали оптом топливо, а также специализировались на строительно-монтажных работах. В Тверской области у него был гостиничный бизнес.

Разживина перевели в сентябре 2025 года из Пятигорска в Москву, где он возглавил управление мониторинга межнациональных отношений.

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) создали в 2015 году по указу президента РФ. В его задачи входит укрепление единства многонационального народа РФ, профилактика любых форм дискриминации по расовой, национальной, религиозной и языковой принадлежности, а также взаимодействие с национально-культурными автономиями.