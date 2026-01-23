Генпрокуратура объявила «нежелательной» криптобиржу WhiteBit

Генпрокуратура России объявила «нежелательной» на территории страны криптовалютную биржу WhiteBit и связанную с ней организаций W Group, говорится в сообщении ведомства.

С начала полномасштабной российско-украинской войны WhiteBit «активно поддерживает ВСУ», утверждает прокуратура. «Руководство WhiteBit передало киевскому режиму порядка 11 миллионов долларов. Только для закупки комплексов беспилотников для ВСУ организация направила 900 тысяч долларов», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно заявлению ведомства, криптобиржа участвует в международных благотворительных аукционах, а вырученные средства направляет на закупку дронов для украинских военных.

WhiteBit — одна из крупнейших централизованных криптобирж Европы. Она была основана уроженцем Харькова Владимиром Носовым в 2018 году.

С начала полномасштабной российско-украинской войны WhiteBit заблокировала все операции с Россией, аккаунты пользователей с российским гражданством, а также отключила торговые пары.

Предприниматель и его биржа открыто помогают ВСУ и гражданскому населению Украины, а также сотрудничают с МИД Украины и государственной платформой United24 (фандрайзинговой инициативой президента Украины).

Криптобиржа также выступает официальным спонсором сборной Украины по футболу, а также партнером испанской «Барселоны» и итальянского «Ювентуса».