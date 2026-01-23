Чемпионат Европы по фехтованию, который должен был пройти в Таллинне летом 2026 года, перенесли во Францию. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление генерального секретаря Эстонского союза фехтования Айвара Паалберга. Как уточняет Delfi, турнир пройдет во французском городе Антони.

О том, что чемпионат Европы может быть перенесен из Эстонии, сообщалось в конце 2025 года. Как писала ERR, Международная федерация фехтования (FIE) требовала от страны-организатора письменного подтверждения, что все спортсмены смогут участвовать в турнире и пересечь границу независимо от гражданства и воинского звания. Однако эстонские власти отказались подписывать такой документ.

Вице-канцлер министерства культуры Эстонии по вопросам спорта Райдо Митта говорил, что Таллинн не может подтвердить, что все желающие участвовать в турнире смогут пересечь границу. По его словам, позиция властей Эстонии не менялась — спортсменам из России и Беларуси визы не выдаются, исключений сделано не будет.

Эстония получила право проведения чемпионата Европы в 2024 году. Паалберг отмечал, что в тот момент у FIE «действовали одни правила для спортсменов стран-агрессоров, но в течение года они несколько раз изменялись».

«Сначала спортсменам из России и Беларуси разрешили выступать на индивидуальных соревнованиях в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с армией. Позже это требование отменили. Теперь спортсмен может быть военнослужащим, но должен заявить, что не поддерживает войну против Украины, что на практике сложно контролировать. Последнее решение FIE, опубликованное недавно, гласит, что юниоры и кадеты из России и Беларуси могут участвовать в соревнованиях среди сверстников под флагом и цветами своей страны», — пояснил он.

Паалберг заявил, что решение о переносе чемпионата Европы было принято еще 14 января, но эстонскую сторону уведомили об этом только сейчас.