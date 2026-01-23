Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал «оскорбительными» и «возмутительными» слова президента США Дональда Трампа о действиях союзников Соединенных Штатов в Афганистане.

«Я считаю высказывания президента Трампа оскорбительными и, честно говоря, возмутительными. И я не удивлен, что они причиняют такую боль близким тех, кто был убит или ранен», — сказал Стармер во время общения с журналистами 23 января.

Стармера спросили, станет ли он требовать извинений от Трампа, на чем настаивают родственники британских ветеранов войны в Афганистане, в том числе Дайан Дерни, мать бывшего десантника Бена Паркинсона, получившего тяжелые ранения в Афганистане.

«Я хочу четко обозначить свою позицию, и я говорю Дайан, что если бы я допустил такую ошибку или произнес такие слова, я бы, безусловно, извинился и принес ей извинения», — сказал Стармер.

Дональд Трамп заявил в интервью Fox 22 января, что сомневается в том, что НАТО будет поддерживать США, «если нам когда-нибудь это понадобится». «Мы никогда не нуждались в них. Мы никогда ничего от них не просили. Они скажут, что отправили часть войск в Афганистан. И они действительно это сделали, но они оставались немного в стороне, немного вдали от линии фронта», — заявил Трамп.

Как отмечает BBC News, слова Трампа вызвали возмущение среди ветеранов и политиков в Великобритании — во время войны в Афганистане погибли 457 британских военных. Среди тех, кто высказался по этому поводу, был принц Гарри, который участвовал в боевых операциях в Афганистане. По его словам, жертвы, которые понесли военные НАТО, «заслуживают того, чтобы о них говорили правдиво и с уважением».

США ввели войска в Афганистан в 2001 году после терактов 11 сентября. Великобритания вошла в число союзников, присоединившихся к США в Афганистане после того, как Вашингтон задействовал положение НАТО о коллективной безопасности.

США вывели войска из Афганистана в 2021 году при Джо Байдене. Дональд Трамп называл вывод войск «унижением» и «самым позорным днем» в истории США.

Статья, которой нам всем так не хватало: стыдные (на самом деле вовсе нет) вопросы о «Талибане» США правда «сдали» Афганистан талибам? И зачем Россия дружит с террористами?

