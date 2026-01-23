Бывший сноубордист Райан Уэддинг, который в 2002 году представлял Канаду на зимних Олимпийских играх, арестован в Мексике по обвинению в торговле наркотиками, сообщил глава ФБР Кэш Патель.

Власти Мексики, где Уэддинг скрывался более 10 лет, задержали его 22 января и передали представителям США, рассказал чиновник.

44-летний Уэддинг входит в десятку самых разыскиваемых преступников в США. За помощь в его поимке ФБР предлагало в качестве вознаграждения 15 миллионов долларов.

В США бывшего сноубордиста обвиняют в руководстве транснациональной сетью наркоторговли, ответственной за перевозку сотен килограммов кокаина из Колумбии через Мексику в Соединенные Штаты и Канаду.

Считается, что Уэддинг сотрудничал с одной из самых влиятельных организованных преступных группировок в Мексике — наркокартелем «Синалоа». Власти США и Канады сравнивали Уэддинга с такими известными наркобаронами, как Хоакин Гусман (Эль Чапо) и Пабло Эскобар, отмечает Reuters. Кроме того, Минюст США обвинил бывшего канадского спортсмена в том, что он организовал убийства свидетелей по его делу.

На Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити Райан Уэддинг выступал в соревнованиях по параллельному гигантскому слалому и занял 24-е место. В 2010 году бывший спортсмен получил четыре года тюрьмы за продажу наркотиков.