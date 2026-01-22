Мосгорсуд удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Артема Зуева, поданный им к «Новой газете» из-за материала о конфискации его имущества в Латвии по делу Магнитского.

Статья под названием «Деньги плохо мыли» авторства Андрея Заякина была опубликована в ноябре 2021 года (сейчас на сайте «Новой газеты» она недоступна). В ней рассказывалось, что суд в Латвии конфисковал коммерческую недвижимость Артема Зуева, которая «могла послужить основанием» для получения им вида на жительство. «Новая газета» утверждала, что Зуев участвовал в «отмывании» денег, полученных в результате хищения по схеме, которую раскрыл юрист Сергей Магнитский. В 2009 году он умер в СИЗО.

Зуев подал иск вначале в Басманный суд, но в августе 2023 года тот ему отказал. Однако Мосгорсуд, где бизнесмен обжаловал отказ, принял другое решение. В конце декабря 2025 года судебные приставы возбудили исполнительное производство об обязательстве «Новой газеты» удалить статью.

Главный редактор «Новой газеты» Сергей Соколов рассказал РБК, что редакция получила письмо от службы судебных приставов о необходимости исполнить решение суда до конца 21 января. По словам юриста «Новой газеты» Екатерины Седовой, в связи с тем, что сайт «Новой газеты» заблокирован, истец попросил обязать редакцию опубликовать опровержение в другом СМИ, указав в качестве возможных площадок РБК или «Коммерсант». Ни то, ни другое издание в процессе никак не участвовали.

«Требовать от одного издания, к тому же лишенного регистрации СМИ и с заблокированным сайтом, опубликовать опровержение в другом СМИ, которое никаким образом не имеет отношения к судебному слушанию, — какая-то безмерная наглость», — сказал Сергей Соколов.

В РБК согласились опубликовать текст опровержения, «чтобы дать возможность „Новой газете“ исполнить решение Мосгорсуда». В опровержении, размещенном на сайте РБК, говорится, что сведения о связи Зуева с делом Магнитского «не соответствуют действительности».

«Новая газета» приостановила свою работу 28 марта 2022 года до окончания «специальной операции на территории Украины». Часть журналистов уехали из России и стали выпускать «Новую газету. Европа», а их коллеги, оставшиеся в России, запустили журнал «Новая рассказ-газета». Оба издания были заблокированы по требованию Генпрокуратуры. В сентябре этого же года Басманный районный суд Москвы лишил «Новую газету» лицензии СМИ, а в ноябре был заблокирован по требованию Роскомнадзора и сайт «Новой газеты».

