Правительство Сирии может попросить российских военных покинуть одну из трех их баз — аэродром в Камышлы, находящийся на севере страны, пишет «Коммерсант».

По данным сирийского источника издания, переговоры по этому вопросу могут начаться после перехода контроля над провинцией Хасеке, где расположен город Камышлы, от курдских формирований к правительству.

«Мне кажется, русских попросят уйти из Камышлы полностью. Теперь им там нечего делать», — сказал собеседник «Коммерсанта», не уточняя детали.

Уход российских военных из Камышлы прогнозирует и эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. На фоне обострившейся региональной конкуренции и давления правительства Сирии на курдские формирования, считает он, «Москва вряд ли сможет занимать позицию медиатора». «Поэтому логично, что присутствие российских войск там будет окончательно свернуто», — заявил Мардасов.

Россия начала использовать аэродром в Камышлы в 2019 году, напоминает «Коммерсант». Российские военные остались там и после смены власти в Сирии и даже, по данным сирийских СМИ, летом 2025 года нарастили присутствие. Однако в январе телеканал Syria TV со ссылкой на спутниковые данные заявил о частичном выводе российской техники с аэродрома в Камышлы по неизвестной причине.

Помимо аэродрома в Камышлы у российских войск в Сирии есть авиабаза Хмеймим в провинции Латакия и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.

Сирийские провинции Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка более 10 лет контролировали курды. В середине января после наступления правительственных войск Дамаск объявил, что курдские Сирийские демократические силы (SDF) подписали соглашение о передаче этих территорий под контроль правительства.

В Сирии больше нет автономии курдов Они сражались с Асадом и побеждали «Исламское государство». А еще это был эксперимент по созданию прямой демократии. Теперь автономия — под властью Дамаска

