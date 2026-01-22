Белый дом по ошибке включил Бельгию в список участниц Совета мира. По данным СМИ, Бельгию могли перепутать с Беларусью

Белый дом по ошибке включил Бельгию в список стран, которые согласились войти в Совет мира, созданный по инициативе президента США Дональда Трампа, сообщает NBC News.

По его информации, Белый дом распространил список из более чем 20 стран, которые, как утверждалось, утром 22 января подписали в Давосе устав учрежденного в тот же день Совета мира.

В этот список, по данным NBC News, входили Бельгия, а также Аргентина, Азербайджан, Армения, Бахрейн, Болгария, Венгрия, Египет, Индонезия, Иордания, Казахстан, частично признанная республика Косово, Катар, Марокко, Монголия, Пакистан, Парагвай, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан и ОАЭ.

«Медузе» не удалось оперативно найти эту версию списка на официальном сайте и в соцсетях Белого дома, как и какой-либо другой официальный и окончательный список стран — участниц Совета мира. В церемонии подписания устава организации вместе с Трампом участвовали представители .

При этом в день церемонии некоторые журналисты действительно распространяли список участников Совета мира, в который включили Бельгию. Они также утверждали, что это первоначальная версия списка, которую распространил Белый дом.

Тем не менее министру иностранных дел Бельгии Максиму Прево пришлось опровергать участие его страны в организации Трампа. «Бельгия НЕ подписывала устав Совета мира. Сообщение об этом неверно», — заявил Прево. По его словам, у его страны, как и многих европейских государств, есть сомнения по поводу этой инициативы президента США.

Телеканал VRT сообщил, ссылаясь на источник в бельгийском правительстве, что Белый дом перепутал Бельгию с Беларусью.

По словам собеседника NBC News, Бельгия изначально согласилась войти в Совет мира, но передумала в последний момент. Представители Бельгии это отрицают.

Совет мира задумывался как орган для управления сектором Газа после войны в соответствии с мирным планом Дональда Трампа. Однако фактически, как выяснилось из его устава, он получит гораздо более широкие функции и по сути станет альтернативой ООН. Возглавлять его будет сам Трамп.

Приглашения войти в Совет мира получили около 60 стран, в числе которых есть Россия, Беларусь и Украина. Среди европейских стран, получивших приглашение, присоединиться к Совету согласились только Болгария и Венгрия.

Александр Лукашенко также заявил, что Беларусь готова войти в эту организацию. Владимир Путин сообщил, что Россия готова передать Совету из заблокированных в США российских активов даже «до решения вопроса об участии в составе и в самой работе» организации.

Что такое Совет мира

Трамп создал Совет мира. А все-таки: что это такое? Замена ООН? Клуб богатых стран? Или просто компания поклонников Трампа с лишним миллиардом долларов?

