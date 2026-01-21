В России впервые с 2022 года официально покажут Олимпиаду

Стриминговый сервис Okko покажет в России зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра спорта, главу Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева.

По словам Дегтярева, на Okko можно будет посмотреть церемонии открытия и закрытия Игр, а также все соревнования. «Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи, на любом устройстве», — добавил министр.

Глава спортивного направления Okko Олег Манжа в комментарии РБК уточнил, что трансляции Олимпийских игр будут доступны бесплатно. По его словам, Okko приобрел права на показ Олимпиады в начале 2026 года через посредника — у международного правообладателя, работающего с олимпийским контентом. Его название, а также стоимость контракта Манжа не уточнил.

На вопрос о том, планируется ли цензура или редакционная модерация трансляций, Манжа заявил, что Okko «будет транслировать официальный международный сигнал без вмешательства в ход соревнований и с учетом законодательной базы России».

РБК напоминает, что в последний раз официальная трансляция Олимпиады в России была в 2022 году. На следующий год в Международном олимпийском комитете заявили, что Россия и Беларусь не включены в число европейских вещателей Игр в период с 2026 по 2032 год. Медиаправа на территории Европы были переданы Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery. В 2024 году, когда в Париже проходила летняя Олимпиада, Игры впервые за 40 лет не были показаны на российском телевидении.

Российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Италии только в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта. Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также ски-альпинист Никита Филиппов уже получили официальные приглашения от МОК и подтвердили участие в Играх. Ожидается, что от России на Олимпиаду поедут как минимум 13 спортсменов в нейтральном статусе.