В проливе Босфор нашли тело погибшего. Экспертиза подтвердила, что это российский пловец Николай Свечников, пропавший пять месяцев назад

Судмедэкспертиза в Стамбуле установила, что неопознанное мужское тело, найденное 20 января в проливе Босфор, принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову, который пропал после заплыва в августе.

Тело обнаружили бригады, проводившие очистку моря у берегов района Куручешме на европейской стороне Босфора. Они сообщили в полицию, и тело было передано в морг Стамбульского института судебной медицины.

Жена Свечникова, прилетевшая в Стамбул, рассказала РБК, что ее не допустили на опознание тела — только показали фотографии. По ее словам, мужчина на снимках «на 100%» похож на ее мужа. В Генконсульстве России в Стамбуле накануне уточнили, что для установления личности погибшего потребуется ДНК-экспертиза.

29-летний москвич Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва «Босфор 2025», который проходил в Стамбуле 24 августа. Дистанция этого заплыва составляет 6,5 километра, ежегодно в нем участвуют более 2500 человек. После окончания заплыва Свечников не появился на финише и не забрал свои вещи, оставленные в камере хранения на старте.

Николай Свечников — кандидат в мастера спорта. В Москве у него была своя школа по плаванию. В Стамбул он прилетел за день до заплыва.