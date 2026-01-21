Обвиняемого в убийстве бывшего премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

Суд в японском городе Нара приговорил к пожизненному лишению свободы 45-летнего Тэцуи Ямагами, обвиняемого в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в июле 2022 года. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Пожизненное заключение для Ямагами, который признал вину в убийстве, запрашивала прокуратура. Представители прокуратуры называли убийство Абэ «беспрецедентным преступлением» в послевоенной истории страны. «Всё правда. Нет никаких сомнений, что это сделал я», — сказал обвиняемый на первом судебном заседании в октябре 2025 года.

Нападение на Синдзо Абэ произошло в городе Нара 8 июля 2022 года, когда политик выступал на предвыборном мероприятии. Ямагами дважды выстрелил в Абэ из самодельного оружия, бывший премьер-министр умер через несколько часов в больнице.

Во время судебного процесса Ямагами объяснил свои действия ненавистью к религиозной группе , поскольку его семья разорилась и распалась из-за крупных пожертвований (около 630 тысяч долларов), которые делала его мать этой организации. По словам Ямагами, он считал Абэ «центром политического влияния» Церкви объединения в Японии. Он, в частности, рассказывал о своем недовольстве Абэ после того, как увидел выступление бывшего премьера на мероприятии, связанном с церковью в 2021 году. По его словам, изначально он планировал напасть на руководителей организации.

Адвокаты обвиняемого просили назначить ему не более 20 лет лишения свободы. Защита утверждала, что Ямагами стал жертвой насилия со стороны религиозной группы, а к убийству его привело «трагическое детство».

Kyodo отмечает, что дело об убийстве Абэ выявило, что Церковь объединения занималась вымогательством разорительных пожертвований у своих последователей. Суд в Токио постановил распустить организацию и лишить ее налоговых льгот. Кроме того, в декабре 2022 года в Японии приняли закон, регулирующий методы сбора средства организациями, так как внимание общественности привлекли страдания детей членов Церкви объединения.

Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 и с 2012 по 2020 годы.