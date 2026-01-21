Бывшего премьера Южной Кореи Хана Док Су приговорили к 23 годам по делу о попытке введения военного положения в стране

Центральный районный суд Сеула приговорил бывшего премьер-министра страны Хана Док Су к 23 годам заключения по делу о введении военного положения, сообщает The Korea Herald.

Попытку ввести военное положение в декабре 2024 года предпринял бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Обвинение считает, что Хан Док Су содействовал мерам, предпринятым до и после объявления военного положения.

Суд признал Хана Док Су виновным в пособничестве Юн Сок Елю (а также закрепил сам термин «мятеж» в отношении этого кризиса). Также Хан Док Су был признан виновным в подделке и подписании указа о военном положении 6 декабря — через три дня после его фактического объявления — в попытке легитимизировать этот шаг, пишет The Korea Herald. Кроме того, бывшего премьера обвинили в даче ложных показаний на суде по импичменту Юн Сок Еля, где Хан Док Су утверждал, что не знал об указе о военном положении.

Специальный прокурор запрашивал для бывшего премьера 15 лет лишения свободы. Сам Хан Док Су в процессе отрицал все обвинения, настаивая на том, что не знал о планах ввести военное положение заранее. Бывший премьер был взят под стражу в зале суда сразу после оглашения приговора.

Хан Док Су был премьер-министром Южной Кореи несколько раз — в 2006 году он месяц исполнял его обязанности, затем занимал эту должность с 2007 по 2009 и в третий раз был избран парламентом в 2022 году. 3 декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение, заявив, что это необходимо, чтобы защитить страну «от угрозы северокорейских коммунистических сил». Парламент отменил военное положение уже через несколько часов, а президента после этого обвинили в подстрекательстве к мятежу и затем объявили ему импичмент. После отстранения Юн Сок Еля исполняющим обязанности президента стал Хан Док Су. Президент Южной Кореи предстал перед судом, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел. 13 января обвинение попросило приговорить его к смертной казни.

Хану Док Су в конце декабря объявили импичмент из-за того, что он отказался назначить трех дополнительных судей в состав Конституционного суда для расследования в отношении Юн Сок Еля. Однако в марте 2025-го суд отклонил импичмент и восстановил бывшего премьера в должности исполняющего обязанности президента. В мае сам Хан Док Су ушел в отставку, а в июне новым президентом Южной Кореи стал Ли Чжэ Мен. В августе того же года Хану Док Су предъявили обвинение в «пособничестве мятежу», но он оставался на свободе.

