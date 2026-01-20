В Якутске подросток погиб на выставке военной техники. Его придавило деталью танка

В Якутске на выставке военной техники на территории мультимедийного парка «Россия — моя история» погиб подросток 2009 года рождения. В сообщении, распространенном прокуратурой Республики Саха, говорится, что подросток «проник внутрь танка через нижний люк, при падении одной из конструкций получил травму, в результате которой скончался на месте».

По данным SakhaDay, два подростка залезли в танк через проем в отсеке демонтированного двигателя. Один из подростков снял подпорку ствола, после чего его придавило внутри.

«7×7 — Горизонтальная Россия» пишет, что на выставке «Россия — моя история» демонстрируется, в числе прочего, «трофейная» военная техника, захваченная в ходе войны с Украиной. Однако, судя по снимкам, опубликованным республиканской прокуратурой, подросток погиб в российском танке Т-72.

Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Прокуратура объявила о проверке, по итогам которой собирается «дать оценку причинам и условиям гибели ребенка, соблюдению законодательства об обеспечении безопасности при нахождении на территории исторического парка, действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц».

Директор музея «Россия — моя история» Дмитрий Соловьев, пишет «Подъем», выразил соболезнования семье ребенка и рассказал, что танк ранее был «демилитаризован» (то есть с него сняли все боевое вооружение) и полностью осмотрен.