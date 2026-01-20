В Москве завели дело на Алексея Уварова из-за публикации в «Медузе». Так зовут историка, который пишет для нас статьи. Только дело завели не на него, а на его тезку

Межрайонная прокуратура Чертаново обвинила в сотрудничестве с «Медузой» человека, который не имеет к изданию никакого отношения. На него составили административный протокол по статье об участии в деятельности «нежелательной» организации. Об этом пишет «Медиазона».

Протокол был составлен на Алексея Уварова. Основанием для этого стал пост в телеграм-канале «Медузы» о материале, написанном историком Алексеем Уваровым в октябре 2025 года. При этом у историка и у человека, на которого составили протокол, разные отчества — Константинович и Дмитриевич соответственно.

Обвиняемый сам пришел на заседание суда, где указал на ошибку прокуратуры. Он отметил, что не имеет исторического образования и никак не связан с публикацией.

«Присутствовавшего в зале прокурора, судя по тексту определения, это не смутило, и она посчитала, что вина Алексея Дмитриевича Уварова в правонарушении доказана», — пишет «Медиазона». Судья, однако, согласилась с позицией обвиняемого и вернула протокол в прокуратуру.

В июле 2025 года ФСБ сообщила, что завела уголовное дело о госизмене в отношении одного из создателей «Револьт-центра» 36-летнего Павла Владимировича Андреева. Впоследствии выяснилось, что следователи перепутали его с бывшим пиарщиком из Ульяновска 33-летним Павлом Вадимовичем Андреевым. Несмотря на это, ФСБ отказалась прекратить преследование. О поступлении материалов дела в суд не сообщалось.

Читайте также

Основатель «Револьт-центра» Павел Андреев — человек, на которого завели дело о «госизмене» (!) по ошибке: силовики перепутали его с полным тезкой Вот его интервью

Читайте также

Основатель «Револьт-центра» Павел Андреев — человек, на которого завели дело о «госизмене» (!) по ошибке: силовики перепутали его с полным тезкой Вот его интервью