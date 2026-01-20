В МАГАТЭ сообщили, что Чернобыльская АЭС потеряла внешнее энергоснабжение

Внешнее энергоснабжение Чернобыльской АЭС прервано, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Сегодня утром несколько украинских электроподстанций, имеющих решающее значение для ядерной безопасности, пострадали от масштабных военных действий. ЧАЭС полностью лишилась внешнего энергоснабжения, а также пострадали линии электропередачи, ведущие к другим АЭС», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Гросси добавил, что МАГАТЭ «активно следит за развитием событий, чтобы оценить влияние на ядерную безопасность».

В ночь на 20 января российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, использовав, по данным Воздушных сил ВСУ, 372 дрона и ракеты. В результате атаки на энергосистему почти половина многоквартирных домов в Киеве (5635) остались без теплоснабжения.

В конце декабря директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов рассказывал, что защитная конструкция над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, поврежденная в начале 2025 года в результате российского удара, остается критически уязвимой, и новый удар РФ может разрушить ее.

