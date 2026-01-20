Главу Звездного городка обвинили в получении взятки. Его отправили под домашний арест

Глава городского округа Звездный городок Евгений Баришевский отправлен под домашний арест по обвинению в получении взятки в 365 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

16 января, объявило следственное управление СК России по Московской области, Баришевский получил взятку «за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту по благоустройству дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения ими контракта».

Деньги, по версии следствия, были переданы главе Звездного городка от предпринимателя через посредников. Все они также являются фигурантами уголовного дела.

Звездный городок — закрытое административно-территориальное образование в ближнем Подмосковье. На его территории находится Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

44-летний Евгений Баришевский занимает должность мэра Звездного городка с 2022 года. В 2021-2022 годах он был главой подмосковной Лобни, а в 2014-2016 годах возглавлял администрацию Орехово-Зуево. Баришевский дважды избирался в состав Мособдумы. Как пишет РБК, он награжден знаком Мособлдумы «За содействие закону».