Двое обвиняемых в подрыве машины бывшего сотрудника СБУ в Москве получили 24 и 26 лет колонии
Второй Западный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения фигурантов дела о подрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщает ТАСС.
Василий Прозоров — бывший подполковник СБУ, который с 2014 по 2018 год, по собственным словам, сотрудничал с Россией «по идеологическим мотивам». Сейчас он живет в Москве.
На пресс-конференции в 2019 году Прозоров утверджал, что украинские власти причастны к крушению малайзийского «Боинга» под Донецком, а также к убийству полевых командиров донбасских сепаратистов Гиви и Моторолы.
В СБУ отвергли обвинения Прозорова и заявили, что он был уволен из ведомства за систематическое пьянство.
В апреле 2024 года автомобиль Прозорова взорвался на парковке на севере Москвы. Бывший сотрудник СБУ был ранен.
Гражданин Молдовы Иван Паскарь и россиянин Владимир Головченко были признаны виновными в теракте, а также незаконном изготовлении и хранении взрывчатки. Паскарь получил 24 года лишения свободы, Головченко — 26.
Всего в деле было три фигуранта. Третий обвиняемый, Ростислав Журавлев, заключил сделку со следствием. В августе 2025 года он получил 16 лет заключения.