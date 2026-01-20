Перейти к материалам

Двое обвиняемых в подрыве машины бывшего сотрудника СБУ в Москве получили 24 и 26 лет колонии

Источник: ТАСС

Второй Западный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения фигурантов дела о подрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, сообщает ТАСС.

Василий Прозоров — бывший подполковник СБУ, который с 2014 по 2018 год, по собственным словам, сотрудничал с Россией «по идеологическим мотивам». Сейчас он живет в Москве.

На пресс-конференции в 2019 году Прозоров утверджал, что украинские власти причастны к крушению малайзийского «Боинга» под Донецком, а также к убийству полевых командиров донбасских сепаратистов Гиви и Моторолы.

В СБУ отвергли обвинения Прозорова и заявили, что он был уволен из ведомства за систематическое пьянство.

В апреле 2024 года автомобиль Прозорова взорвался на парковке на севере Москвы. Бывший сотрудник СБУ был ранен.

Гражданин Молдовы Иван Паскарь и россиянин Владимир Головченко были признаны виновными в теракте, а также незаконном изготовлении и хранении взрывчатки. Паскарь получил 24 года лишения свободы, Головченко — 26.

Всего в деле было три фигуранта. Третий обвиняемый, Ростислав Журавлев, заключил сделку со следствием. В августе 2025 года он получил 16 лет заключения.