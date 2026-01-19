Журналистку «Дождя» Валерию Кичигину обвинили в распространении «фейков» из-за репоста про Бучу и поста про войну в Грузии 2008 года

В отношении журналистки телеканала «Дождь» Валерии Кичигиной возбудили дело о распространении «фейков» про армию, поводом для которого в том числе стал ее пост о войне в Грузии 2008 года, пишет «Медиазона».

Дело Кичигиной рассматривает Таганский районный суд Москвы. На заседании зачитали обвинительное заключение, в котором цитируются две записи Кичигиной в соцсетях. Одна из них (в телеграм-канале) содержала ссылку на статью журналиста Дмитрия Колезева об убийствах в Буче.

Другая запись опубликована в инстаграме, где Кичигина разместила «фотоколлаж с изображением солдат и военной техники под флагами Российской Федерации» с таким комментарием: «Сегодня годовщина с начала пятидневной войны в Грузии. В ночь с 7 на 8 августа российские войска вторглись в страну и бомбили мирные города. Уже 15 лет 20% Грузии оккупированы Россией».

Розыскные мероприятия в рамках дела, как пишет «Дождь», начались еще в августе 2023 года, когда Кичигина была в России. Через две недели она покинула страну, а в ноябре 2024 года было возбуждено уголовное дело. В январе 2025 к семье Кичигиной в России пришли с обыском, в марте ее саму заочно арестовали и объявили в розыск, а позже внесли в перечень террористов и экстремистов.

Сама Кичигина считает, что дело возбуждено из-за ее журналистской работы и освещения протестов в Баймаке, о которых она снимала репортаж.

Читайте также

В тени горы Куштау В Башкирии прошли многотысячные митинги протеста в поддержку активиста Фаиля Алсынова. Что происходит в республике сейчас?

Читайте также

В тени горы Куштау В Башкирии прошли многотысячные митинги протеста в поддержку активиста Фаиля Алсынова. Что происходит в республике сейчас?