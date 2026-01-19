Венгерская MOL купит долю России в нефтяной компании Сербии, попавшей под санкции

Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии MOL сообщила, что подписала с «Газпром нефтью» соглашение о покупке ее доли в государственной нефтяной компании Сербии (NIS).

В сообщении MOL сказано, что компания купит 56,15% акций NIS, которыми ранее владела Россия.

NIS в октябре 2025 года попала под санкции США. В Вашингтоне говорили, что отменят санкции, если Россия полностью выйдет из компании.

Россия вошла в состав NIS в 2008 году. Как писала The Wall Street Journal, Россия использовала компанию как «черный фонд» для своих операций влияния на Балканах.