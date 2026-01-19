Итальянский модельер, основатель дома моды Valentino Валентино Гаравани умер у себя в доме в Риме, сообщает Corriere della Sera 19 января. Ему было 93 года.

Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images

Валентино Гаравани основал дом моды, названный его именем, вместе с Джанкарло Джаметти в 1960 году. Дом моды в короткие сроки добился успеха и начал сотрудничать со звездами Голливуда.

В 1998 году основатели продали свой модный дом группе HdP, которая, в свою очередь, продала его группе Marzotto в 2002 году. Валентино оставался художественным руководителем дома моды до 2007 года.