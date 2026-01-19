Сирийские правительственные войска заняли территории на северо-востоке страны, которые более 10 лет контролировали курды

В Сирии правительственные войска в ходе наступления заняли территории на северо-востоке страны, которые более 10 лет контролировали курды. В частности, правительственные силы теперь контролируют почти всю провинцию Дейр-эз-Зор, где расположены крупнейшие месторождения нефти и газа.

Правительственные войска также заняли город Ракка. Видео, которое удалось геолоцировать, пишет CNN, показывает правительственные силы в разных районах города, который когда-то был главным центром ИГИЛ.

После двухдневного наступления власти Сирии объявили, что президент Ахмед аш-Шараа подписал соглашение с Сирийскими демократическими силами (SDF), состоящими из курдов, о прекращении огня. Соглашение, сообщило сирийское агентство SANA, в частности, предусматривает полную передачу под контроль сирийского правительства провинций Дейр-эз-Зор и Ракка и переход бойцов SDF в правительственные войска и МВД после проверок.

Кроме того, SDF в рамках договоренности с правительством обязуется вывезти из страны всех курдских лидеров несирийского происхождения и членов Рабочей партии Курдистана «для обеспечения суверенитета и стабильности». SDF также обязуется не принимать в свои ряды военных, служивших в сирийской армии при режиме Башара Асада, и предоставить правительственным силам данные о таких высокопоставленных военных, укрывающихся на северо-востоке страны.

Помимо этого соглашение предусматривает «интеграцию всех гражданских учреждений в провинции Хасака в институты сирийского государства и его административных структур», а также передачу гражданских учреждений и объектов в провинциях Дейр-эз-Зор и Ракка с переводом их сотрудников в распоряжение соответствующих сирийских министерств.

Спецпосланник президента США по Сирии Том Баррак приветствовал заключение соглашения, однако отметил, что еще предстоит проделать сложную работу по доработке деталей всеобъемлющей интеграционной сделки, пишет Reuters.

Министерство иностранных дел Турции, которая много лет борется с Рабочей партии Курдистана, выразило надежду, что «соглашение будет способствовать обеспечению безопасности и мира сирийского народа, а также всего региона, особенно соседей Сирии».

В Сирии курды составляют около 10% населения (около 3 миллионов человек). На северо-востоке и в некоторых регионах на севере страны они составляют большинство.

«Сирийские демократические силы» (SDF) были сформированы в 2015 году. Через год после этого SDF провозгласили Автономную администрацию северной и восточной Сирии — политическое образование, неподконтрольное режиму Асада.

Именно курды и их союзники по SDF внесли решающий вклад в победу над «Исламским государством» в 2015–2019 годах. Вооружали и снабжали их преимущественно США.

Как выглядела ситуация в Сирии после падения режима Башара Асада

Кто контролирует разные части Сирии после падения режима Асада? Смогут ли группировки договориться? И какую роль в свержении власти могла сыграть Турция? Отвечает востоковед Дина Лиснянская

Как выглядела ситуация в Сирии после падения режима Башара Асада

Кто контролирует разные части Сирии после падения режима Асада? Смогут ли группировки договориться? И какую роль в свержении власти могла сыграть Турция? Отвечает востоковед Дина Лиснянская