Молдова запустила процесс выхода из СНГ

Молдова начала процедуру денонсации ключевых соглашений с Содружеством независимых государств (СНГ), что позволит ей выйти из состава организации, заявил министр иностранных дел страны Михай Попшой 19 января.

Министр сообщил в эфире «Радио Молдова», что Молдова начала денонсацию Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения, которые приняли в 1991-1993 годах, пишет NewsMaker.

Попшой рассчитывает, что правительство завершит процедуру к середине февраля, после чего этот вопрос вынесут на рассмотрение парламента.

Власти Молдовы впервые заявили, что планируют выйти из СНГ, больше двух лет назад — в декабре 2023 года. Тогда президент РФ Владимир Путин сказал, что участие Молдовы в СНГ «не имеет большой ценности». «Как хотят, так пускай и делают», — говорил Путин (цитата по «Интерфаксу»).

В прошлые годы из СНГ вышли Грузия (в 2008-м) и Украина (в 2018-м).