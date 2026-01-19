Адвокат Полины Лурье получила ключи от бывшей квартиры Ларисы Долиной

Ключи от бывшей квартиры Ларисы Долиной в Москве переданы адвокату Светлане Свириденко, представляющей интересы Полины Лурье. Свириденко продемонстрировала ключи журналистам, собравшимся у дома в районе Хамовники, где жила Долина.

В квартиру Долиной 19 января приехали приставы. Адвокат певицы Мария Пухова пояснила РБК, что требование об освобождении квартиры было выполнено еще две недели назад, а приставы приехали лишь зафиксировать этот факт.

«Решение исполнено еще две недели назад: вещи вывезены, пользование квартирой прекращено. Сегодня приставы проверяют, что решение суда добровольно исполнено», — сказала она.

Адвокат Лурье, в свою очередь, заявила, что приставы «осуществляют выселение, проверяют отсутствие в квартире вещей должника».

В начале января, напоминает РБК, стороны не смогли подписать акт о приеме-передачи недвижимости, после чего по заявлению адвоката Лурье было возбуждено исполнительное производство о принудительном выселении Долиной.

Долина в данный момент находится за пределами России. Директор артистки Сергей Пудовкин заявил ТАСС, что она «обязательно прилетит в Россию», но точной даты возвращения он не знает.

Лариса Долина продала квартиру в Хамовниках в 2024 году. По словам певицы, продать недвижимость ее уговорили мошенники, которым она отдала вырученные от сделки деньги. Квартиру купила 34-летняя Полина Лурье, не знавшая о преступной схеме.

Первоначально суды сохранили за Долиной право собственности и постановили, что деньги покупательнице должна возвращать не она, из-за чего Лурье осталась без недвижимости и денег. Однако Верховный суд РФ в декабре 2025-го признал право собственности за Лурье.

Дело о квартире Долиной вызвало огромный резонанс в России и спровоцировало появление так называемой бабушкиной схемы, при которой продавцы квартир заявляли, что расстались с недвижимостью под давлением мошенников, и через суд добивались сохранения права собственности, а добросовестные покупатели оказывались и без недвижимости, и без денег.

Лариса Долина осознавала, что продает квартиру, — пусть ее и ввели в заблуждение. Поэтому жилье должно достаться добросовестной покупательнице Так решил Верховный суд. Коротко пересказываем его аргументы

