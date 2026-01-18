В Краснодаре на «Лимоновских чтениях» задержали восьмерых человек

В Краснодаре сотрудники полиции пришли на организованные местными нацболами «Лимоновские чтения», которые проходили 17 января, и, уложив гостей мероприятия на пол, задержали восьмерых человек, сообщает связанный с нацболами телеграм-канал «Национальная правозащита».

На мероприятии было около 50 человек. После рейда полиции большую часть отпустили на свободу, не взяв объяснительных и ничего не вменяя, пишет «Национальная правозащита». Однако восьмерых человек увезли в Центральный отдел полиции Краснодара. «Национальная правозащита» называет их имена: это Руслан Хубаев, Алексей Леоненко, Михаил Матяж, Яна Аузина, Анатолий Белышев, Александра Папшева, Илья Пахаленков и Кирилл Дульцев.

По словам Руслана Хубаева (одного из организаторов чтений), на мероприятие пришли сотрудники Центра «Э» — управления МВД по противодействию экстремизму. Причины рейда полиции неизвестны.

После ночи в отделе полиции задержанных доставили в Октябрьский районный суд Краснодара. Что им вменяют — неизвестно.

Проходящие в разных городах «Лимоновские чтения» посвящены памяти писателя Эдуарда Лимонова и представляют собой неформальные мероприятия, участники которых читают стихи, проводят концерты и обсуждают идеологию. В декабре 2023 года полиция сорвала «Лимоновские чтения», которые проходили в клубе «Ионотека» в Петербурге — тогда в числе задержанных оказались ведущий мероприятия и еще трое участников. При этом организаторы утверждали, что мероприятие было «патриотическим» и на нем читали стихи в поддержку военных действий России в Украине. «Медиазона» отмечает, что участники незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» поддержали войну, а некоторые и сами в ней участвовали на стороне России.

