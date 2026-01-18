Украинские беспилотники атаковали Северную Осетию. В Беслане обломки упали на жилой дом, эвакуированы 70 человек

В ночь на 18 января украинские беспилотники атаковали Беслан. Обломки дрона упали на крышу пятиэтажного жилого дома, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Из дома эвакуировали 70 человек. Один из жильцов обратился за медицинской помощью. У пятиэтажки повреждены крыша и окна.

В аэропорту Владикавказа, а также Грозного (Чеченская республика) и Магаса (Ингушетия) в районе половины шестого утра по московскому времени были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. На момент написания новости сняты они не были.

Минобороны России отчиталось, что в течение ночи над Северной Осетией было сбито шесть беспилотников. Всего, как заявили в ведомстве, над регионами России за ночь было перехвачено и уничтожено 63 украинских дрона.